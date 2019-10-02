Иван Квитка: рюмочные стали социально опасным явлением

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Основная цель законопроекта об ограничении работы "наливаек" в многоквартирных домах – это безопасность граждан и здоровье подрастающего поколения, считает депутат Государственной думы Иван Квитка.

"Круглосуточная торговля спиртными напитками в жилых домах является давней проблемой, актуальна она и для Тюменской области. В ходе приемов граждан к депутату не раз обращались жители региона с жалобами на активную продажу алкоголя в их многоквартирных домах в ночное время, на шумные компании под окнами, на мусор от посетителей таких торговых точек. Кроме того, по официальным данным, в окрестностях "наливаек" в разы увеличивается количество правонарушений и преступлений", - пояснил Иван Квитка.

По его словам, законопроекту предшествовал мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоэтажках, проведенный представителями "Единой России" и проектом "Трезвая Россия". Итоги анализа выявили острую необходимость ограничений. "Наливайки" стали социально опасным явлением, отметил депутат, рассказав про обращение от жительницы Тюмени, серьезно обеспокоенной этой темой. Ее сыну-школьнику, который учится со второй смены, стало небезопасно возвращаться домой, он боялся проходить мимо таких сомнительных заведений. И это не единичный случай.

"При этом важно отличать добросовестный бизнес от недобросовестного. Если это точка общественного питания, то она должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора и работать в рамках российского законодательства. Никто не станет закрывать благонадежные заведения при условии наличия зала обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров и соблюдения регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Кроме того, предлагается дать властям субъектов РФ право вводить ограничения продажи алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях (вплоть до полного запрета) на основании решения общего собрания собственников", - подчеркнул Квитка.

Именно поэтому сегодня ведется сбор подписей в поддержку законопроекта. На сайте "Единая Россия" и сайте Тюменского регионального отделения партии каждый может оставить свое мнение об инициативе и сообщить адреса проблемных "наливаек", мешающих жителям. Будет создан реестр торговых точек, из-за работы которых нарушается общественный порядок. Перечень адресов передадут в правоохранительные органы для проведения проверок. Основная цель законопроекта – это спокойствие, безопасность граждан и здоровье подрастающего поколения, сказал депутат.