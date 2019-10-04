В Тюмени отметили 55-летие ТДСК

| Фото: Тюменская домостроительная компания | Фото: Тюменская домостроительная компания

Тюменская домостроительная компания – надежный партнер правительства региона по реализации масштабного национального проекта "Жилье и комфортная городская среда". Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с 55-летним юбилеем коллектив ТДСК.

"Жителям Тюменской области повезло, что у нас есть Тюменская домостроительная компания, созданная еще в Советском Союзе, - подчеркнул он. – Компания смогла пройти трудные 90-е годы и сохраниться как предприятие, как коллектив со своими традициями, смогла стать лидером строительного рынка Тюмени, образцом для подражания всем новым компаниям, которые были созданы уже в новой современной России".

Губернатор отметил способность трудового коллектива Тюменской домостроительной компании меняться вместе с городом. Микрорайоны, которые были построены в 1960-80 годы заметно отличаются от новых, современных домов и целых микрорайонов, которые строит компания сегодня.

"Безусловно, раньше была одна задача – строить как можно больше жилья и было эффективным крупнопанельное домостроение, - сказал Александр Моор. - Сейчас изменились и требования к городской архитектуре, и вкусы потребителей. И Тюменская домостроительная компания чутко на это реагирует, используя технологии, которыми владела много лет, внедряя новые технологии и современные подходы к архитектуре. Сегодня наша задача строить не просто дома, не просто квадратные метры. Наша задача строить комфортные, благоустроенное городское пространство, общественное пространство, то что востребовано людьми. Президентом России поставлена очень амбициозная и по-настоящему сложная задача по строительству жилья. Большие задачи и у Тюменской области, которая многие годы показывает одни из лучших результатов в РФ. И мы уверены что Тюменская домостроительная компания станет надежным партнером правительства Тюменской области в достижении поставленных перед нами общих задач".

В качестве примера губернатор привел большой комплексный проект, который сейчас Тюменская домостроительной компания реализует в Ново-Патрушево.

"Мы будем поддерживать такую комплексную застройку, - заявил губернатор. - В прошлом году мы открыли детский сад. В следующем году начнем активное строительство всех необходимых дорог в этом микрорайне. Проектируем школу и детский сад".

Тюменская домостроительная компания уже давно стала брендом Тюменской области, символом ее основательности и верности традициям. 1 октября предприятию исполнилось 55 лет. За годы работы на строительном рынке Тюмени, специалисты компании построили и ввели в эксплуатацию более 5,5 млн кв. м жилья. Каждая третья семья проживает в многоквартирном доме жилых комплексов "Восточный", "Тюменский", "Юбилейный", "Малахово", "На Менделеева", "Центральный", "Комарово", "Плеханово"…

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в 2018 году ОАО "Тюменская домостроительная компания" ввела в эксплуатацию 242 588 кв. м общей площади зданий и возглавила рейтинг среди застройщиков города.

Не так давно ТДСК приступила к комплексному освоению территории общей площадью 245 га, объединенной общим названием Ново-Патрушево. И это самый масштабный проект за всю свою историю предприятия. В честь даты основания Тюменской домостроительной компании кварталу, расположенному в Ново-Патрушево в квадрате улиц Николая Никитина - Константина Посьета - Валентины Трофимовой – Монтажников, присвоено название "КВАРТАЛ 1964".

Борис Олейник