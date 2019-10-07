Тюменский "Рубин" откроет домашнюю с соперниками из Пензы

| Фото: официальная группа ХК "Рубин" во "ВКонтакте": vk.com/hc_rubin_tyumen | Фото: официальная группа ХК "Рубин" во "ВКонтакте": vk.com/hc_rubin_tyumen

Тюменский "Рубин" примет "Дизель" из Пензы в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги во Дворце спорта 7 октября. Эти матчем клуб откроет домашнюю серию, сообщает его пресс-служба.

Подопечные Алексея Ваулина 1 октября завершили один из домашних отрезков календаря, который состоял из четырех матчей. Победить "Дизелю" удалось только челябинский "Челмет" - 3:2.

Всего в десяти проведенных матчах пензенская команда потерпела шесть поражений. В том числе, одно по буллитам. Выигрывал "Дизель" только в основное время. После завершения домашней серии пензенский клуб прекратил трудовые отношения со словацким нападающим Мареком Тврдонем. В семи матчах он отметился четырьмя голевыми передачами.

Самым результативным игроком "Дизеля" является форвард Никита Ли, в активе которого 9 очков по системе "гол+пас" (7+2) и положительный коэффициент полезности, равный пяти.

Основным вратарем в "Дизеле" является Ильяс Гафиуллин.

В прошлом сезоне "Рубин" на домашнем льду одолел пензенскую дружину в овертайме – 3:2. Автором решающего гола стал Князев. От поражения сибиряки спаслись за 24 секунды до завершения третьего периода, забросив шайбу после замены вратаря Егора Назарова не полевого игрока.

В активе лидирующего в общей таблице турнира "СКА-Невы" из Санкт-Петербурга - 22 очка. За армейцами идет питерское "Динамо", заработавшее 21 балл. На третьей строчке находится московская "Звезда", набравшая 20 очков. В багаже тюменского "Рубина", который занимает шестое место, 19 баллов.

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов.