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Тобольские бойцы отличились на всероссийском турнире по панкратиону

Спорт, 11:36 08 октября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Семь медалей завоевали тобольские бойцы на первенстве России по панкратиону, сообщает городская администрация.

В турнире в Липецке приняли участие более 300 бойцов со всей страны. Поединки проходили среди юношей и девушек 14-15, 16-17, юниоров и юниорок 18-19 лет. Спортсмены клуба смешанных единоборств "Сибиряк" поднимались на пьедестал почета восемь раз. Александр Лонготкин, Вячеслав Коробов и Дмитрий Овчинников завоевали золотые награды, Сагит Ниязов и Кирилл Чудаев - серебряные, Данила Ищук и Илья Томилов - бронзовые. Кроме того, подопечные тренера Андрея Сабарова заняли третье общекомандное место.

Победителей соревнований примут участие в первенстве мира, которое пройдет в Италии в ноябре.

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# панкратион , Тобольск

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