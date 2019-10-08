Тобольские бойцы отличились на всероссийском турнире по панкратиону
| Фото: Администрация Тобольска
Семь медалей завоевали тобольские бойцы на первенстве России по панкратиону, сообщает городская администрация.
В турнире в Липецке приняли участие более 300 бойцов со всей страны. Поединки проходили среди юношей и девушек 14-15, 16-17, юниоров и юниорок 18-19 лет. Спортсмены клуба смешанных единоборств "Сибиряк" поднимались на пьедестал почета восемь раз. Александр Лонготкин, Вячеслав Коробов и Дмитрий Овчинников завоевали золотые награды, Сагит Ниязов и Кирилл Чудаев - серебряные, Данила Ищук и Илья Томилов - бронзовые. Кроме того, подопечные тренера Андрея Сабарова заняли третье общекомандное место.
Победителей соревнований примут участие в первенстве мира, которое пройдет в Италии в ноябре.