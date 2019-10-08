В Тюмени заработал образовательный акселератор для предпринимателей

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

49 субъектов малого и среднего бизнеса пройдут полный курс по диагностике текущего состояния бизнеса, составлению стратегии развития и масштабированию предприятия. Запуск образовательного акселератора "Предпринимательство в действиях" состоялся в тюменском технопарке 7 октября, сообщает Деловой портал регионального правительства.

Обычно подобный модуль по повышению квалификации проходит примерно за год, но тюменские бизнесмены смогут получить необходимые знания и внедрить их в своих компаниях всего за три месяца.

С участниками будут работать четыре московских эксперта в программах акселерации малого бизнеса и наставники – 19 опытных тюменских предпринимателей.

"Для нас важно посмотреть, насколько результат такого формата акселерационной программы отличается от традиционного, который мы проводим много лет. Проект предполагает не обучение в чистом виде, а действие. За время акселерации компания должна совершить определенное развитие, выработать вместе с ментором план действий и корректировок бизнес-процессов. По результатам будет понятен формат, объем и масштаб акселерации для предпринимателей на следующий год", - считает заместитель директора областного департамента инвестиционной политики Антон Машуков.