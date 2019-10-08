Агрофирма "КРиММ" собрала рекордный урожай

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

121,6 тыс. тонн картофеля собрала агрофирма "КРиММ" в 2019 году. Это выше уровня прошлого года на 16 % (2018 год – 103,6 тыс. тонн) при урожайности 438,9 ц/га, прирост урожайности в 2019 г. к уровню 2018 г. составил 58 ц/га. Уборка картофеля проходила в трех районах области: Армизонском, Упоровском и Юргинском, сообщает областной департмент АПК.

Цифра весомая и для региона в целом, ведь в среднем ежегодный валовый сбор картофеля в промышленном секторе всей области составляет более 200 тыс. тонн. Так, в 2018 году было посажено 8 тыс. 965 га картофеля, получено 230,1 тыс. тонн валового сбора при урожайности 257 центнеров с 1 га. В 2019 году тюменские сельхозпроизводители посадили картофель на площади около 8 тыс. 600 га. Основные районы выращивания: Армизонский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский, а также Голышмановский и Заводоуковский городские округа.

Полученный урожай реализуется на территории области (на внутриобластное потребление необходимо 130-135 тыс. тонн), а также поставляется в соседние регионы (Югру, Ямал, Челябинскую и Свердловскую области). Экспортные поставки идут в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Что касается агрофирмы "КРиММ", то она является крупным производителем картофеля не только в Тюменской области, но и в России. Агрофирма эффективно использует лучшие селекционные достижения, применяет самые прогрессивные технологии семеноводства и овощеводства, новейшие модели специализированной техники и оборудования. Создана мощная и современная материально-техническая база выращивания, хранения и реализации семенного, продовольственного картофеля, овощей и зерна. Стабильное получение более 100 тыс. тонн валовой продукции достигается даже в сложные годы за счет орошения на площади 2 тыс. 500 га.