Более семи тысяч тонн зерна засыпали на хранение юргинские аграрии

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7 тыс. 252 тонн семян зерновых и зернобобовых культур под посев 2020 года засыпано на хранение в хозяйствах Юргинского района, сообщает муниципалитет.

По данным на 8 октября, в районе обмолочено 22 тыс. 351 га, 89 % от общей площади с урожайностью 29 ц/га. Из них: яровая пшеница — 12 тыс. 350 га со средней урожайностью 32,5 ц/га, ячмень — 5 тыс. 926 га, 24 ц/га, овес — 2 тыс. 124 га, 29,9 ц/га.

Технические культуры (рапс) обмолочены на площади 1740 гектаров с урожайностью 15,4 центнера с гектара.

Картофель убран на площади 336 га со 100 % урожайностью 480 ц/га. Засыпано на хранение картофеля 15 тыс. 407 тонн.

Основная осенняя обработка почвы проведена на 15 тыс. 904 га.