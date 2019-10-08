Деревню Коркино в Упоровском районе газифицируют

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Включить в программу газификации Тюменской области на 2018-2022 годы дополнительно д. Коркино Упоровского района – такое поручение дал губернатор Александр Моор по итогам личного приема, который он провел в режиме видеоконференцсвязи 7 октября.

К главе региона с просьбой обратилась жительница населенного пункта Марина Юрьевна. Она рассказала, что на сегодняшний день в Коркинском сельском поселении проживают более тысячи человек, территория не газифицирована. Центральное отопление в деревне — угольное, в некоторых домах — печное, что затратно.

Губернатор Александр Моор объяснил, что деревня Коркино не была включена в программу газификации Тюменской области. Возможность привлечь дополнительные внебюджетные средства появилась благодаря заключенному в сентябре 2019 года регуляторному соглашению о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой РФ, правительством Тюменской области, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организацией "Газпром межрегионгаз Север".

"Если бы не было заключенного контракта, то перспектива обеспечения жителей деревни природным газом была бы более долгой. Теперь Коркино попало в программу газификации Тюменской области, газ у вас будет. Качество жизни людей существенно улучшается, когда населенный пункт газифицирован, да и сама территория становится инвестиционно привлекательнее", – высказал мнение глава региона.

В рамках проекта для газификации 330 домовладений предусмотрено строительство 17-километрового межпоселкового газопровода и внутрипоселковых газопроводов в Одино, Дробинина и Коркино протяженностью более 28 км.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2023 года, ориентировочная стоимость выполнения работ составит более 82 млн рублей.

Кроме того, по итогам личного приема глава региона поручил своему заместителю обеспечить контроль за проведением необходимых работ по газификации д. Покровка Сладковского района. К губернатору обратилась местная жительница деревни из-за невозможности использования природного газа для бытовых целей.

Александр Моор пояснил, что в рамках программы газификации Тюменской области на 2018-2022 годы мероприятия по обеспечению газоснабжением д. Покровка предусмотрены. Для решения вопроса и газификации 51 домовладения необходимо строительство внутрипоселковых газопроводов протяженностью около четырех километров. Губернатор сообщил Нине Егоровне, что проектно-изыскательские работы объекта запланированы на 2021 год.

Еще одна жительница региона, пенсионерка из села Упорово, обратилась к главе региона в связи с отсутствием теплого перехода в Упоровской районной больнице. В настоящее время два здания – поликлиники и лечебных корпусов больницы – между собой никак не объединены, что доставляет неудобства, особенно людям пожилого возраста. В существующем помещении поликлиники не хватает кабинетов.

Губернатор поручил руководителю областного департамента здравоохранения подготовить проектную документацию на строительство перехода и пристроя с размещением в нем регистратуры, гардероба, кабинетов врачей.