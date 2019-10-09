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Тюменских спортсменов приглашают на полумарафон в экопарк "Затюменский"

Спорт, 09:13 09 октября 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменские спортсмены готовятся к полумарафону. Забег на дистанцию 21 км 98 м состоится в Затюменском экопарке 12 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

К участию приглашаются мужчины и женщины от 18 лет и старше, имеющие медицинскую справку, выданную лечебным учреждением не ранее 12 апреля 2019 года с указанием дистанции, на которую допущен участник.

Принять участие в соревновании могут также и спортсмены-инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением опорно-двигательного аппарата только на легкоатлетических спортивных колясках, с поражением верхних конечностей.

Заявки подаются в мандатную комиссию, которая будет работать в ДЮСШ №2 по адресу ул. Луначарского, 10, 10-11 октября с 10 до 18 часов, 12 октября - с 8 часов до 9 часов 30 минут на месте старта - только для иногородних участников.

Телефон для справок: 8 (3452) 28-33-51. Старт полумарафона в 11 часов от лыжной базы ДЮСШ №2.

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# марафон , экопарк Затюменский

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