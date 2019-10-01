В матче с "Ладой" рубиновцы проявили победную настойчивость

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Тюменский "Рубин" одолел "Ладу" из Тольятти – 5:4 (в овертайме) - в домашнем матче, прошедшем в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 9 октября, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

На лед подопечные Александра Титова вышли в ранге второй команды конференции "1", а в общей таблице они занимали четвертое место. Рубиновцы находились на шестой строчке, отставая от волжан на 1 балл.

Линия атаки гостей в значительной части состояла из бывших нападающих "Рубина". Один из них - лучший бомбардир чемпионата Александр Тимирёв.

В активе "Лады" было 10 побед в одиннадцати матчах. Хозяева же в своем предыдущем поединке уступили дома пензенскому "Дизелю" (0:4). Более того, из пяти домашних встреч нынешнего чемпионата они выиграли две. В пассиве рубиновцев были три домашних поражения кряду. Вдобавок, несколько игроков получили травмы и, соответственно, в составе "Рубина" появился новобранец – форвард Антон Жихарев, начинавший сезон в ангарском "Ермаке".

В заявке на матч он оказался в звене Павла Зыкова с Михаилом Сусликовым. В первую тройку Никиты Ядроеца вошли Михаил Железнов и Денис Давыдов. У "центра" Алексея Закарлюкина "вингерами" стали подвижный Семён Иванов и мощный Денис Сандер. С центральным нападающим Денисом Ячменёвым действовали Вадим Кравченко и Роман Горбунов. На последний рубеж заступил Егор Назаров. В линии обороны оказались четыре пары игроков: Александр Родионов – Виталий Зотов, Дмитрий Лютов – Егор Кунгурцев, Константин Фаст – Станислав Калашников и Александр Федотов – Антон Цибин.

Первая половина стартового отрезка у соперников ушла на разведку. Хотя на третьей минуте сибиряки остались в меньшинстве, но оборонялись уверенно. На экваторе периода большинство заработали рубиновцы. Лишнего хозяева не реализовали и вскоре пропустили шайбу. Мастерство у ворот Назарова проявил Константин Майоров. А затем пришла пора блеснуть навыками комбинационного хоккея игрокам "Рубина". Они огорошили гостей двумя похожими друг на другу атаками с переводом шайбы с фланга на фланг, точки в которых поставил Ячменёв. В первом случае ассистентами стали Федотов и Кравченко. Во втором – Кравченко и Фаст. Дубль капитан "Рубина" оформил, реализовав двойное большинство.

Второй отрезок рубиновцы провели неоднозначно. По броскам в створ хозяева опередили оппонентов. Поначалу все складывалось для них хорошо. На 24-й минуте Горбунов рванул к воротам "Лады" и пропихнул шайбу за лицевую линию. Посмотрев видео, судьи гол засчитали. Проблемы сибирякам создало удаление за нарушение численного состава. Большинство волжан реализовал Михаил Чурляев. А через четыре минуты "Ладе" удалась контратака, которую завершил Тимирёв. При результате 3:3, команды отправились отдыхать в раздевалки.

На 42-й минуте Кравченко блестяще завершил контратаку сибиряков – 4:3. Ближе к экватору третьего периода соперники обменялись удалениями. Причем, в формате "4 на 5" тюменцы оборонялись следом за гостями. В меньшинстве рубиновцы выстояли, но тольяттинцы все-таки завершили свою атаку голом – отличился Денис Шураков. В итоге команды вышли на овертайм. Проявив настойчивость и мастерство, хозяева добыли победу. Точку в матче поставил Иванов.