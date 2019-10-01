  • 11 октября 201911.10.2019пятница
  • USD64,7416
    EUR71,2999
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

ФК "Тюмень" сыграет с "Челябинском"

Спорт, 18:21 11 октября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проведут предпоследний домашний официальный матч в 2019 году 13 октября. На поле стадиона "Геолог" сибиряки сыграют с "Челябинском", сообщает пресс-служба тюменской команды.

Гости с Южного Урала в турнирной таблице находятся на втором месте, в этом сезоне они уже дважды проиграли тюменцам на своем поле. В первенстве сибиряки победили со счетом 2:1, а в Кубке страны – 1:0.

Игра между "Тюменью" и "Челябинском" начнется в 15 часов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 11.10.2019ФК "Тюмень" сыграет с "Челябинском"
16:34 11.10.2019Тюменские волейболистки проведут первый матч чемпионата России с "Севернякой"
15:38 11.10.2019ХК "Рубин" примет гостей из Самары
14:43 11.10.2019Тобольский БК "Нефтехимик" выступит на чемпионате России в Черкесске