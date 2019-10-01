ФК "Тюмень" сыграет с "Челябинском"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проведут предпоследний домашний официальный матч в 2019 году 13 октября. На поле стадиона "Геолог" сибиряки сыграют с "Челябинском", сообщает пресс-служба тюменской команды.

Гости с Южного Урала в турнирной таблице находятся на втором месте, в этом сезоне они уже дважды проиграли тюменцам на своем поле. В первенстве сибиряки победили со счетом 2:1, а в Кубке страны – 1:0.

Игра между "Тюменью" и "Челябинском" начнется в 15 часов.