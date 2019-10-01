Сборная России по футболу досрочно вышла в финал ЕВРО-2020

| Фото: rfs.ru | Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче к чемпионату Европы ЕВРО-2020. Тем самым российская команда получила путевку в финал ЕВРО-2020, сообщает Российский футбольный союз.

Игра, проходившая в Никосии 13 октября, завершилась со счетом 5:0 в пользу России. За два матча до окончания отборочного турнира Россия гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. Два гола в ворота Кипра забил Денис Черышев. Также отметились Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

До конца отборочного турнира Россия сыграет против Бельгии, занимающей первое место в группе I. Бельгийцы в гостях со счетом 2:0 обыграли Казахстан. Теперь у Бельгии 24 очка, у России — 21.

Первое и второе места, дающие преимущество при расстановке в сетке финальной стадии ЕВРО-2020, команды разыграют в матче 16 ноября в Санкт-Петербурге.

"Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть локальные задачи, а есть глобальные. Сейчас наша задача - сыграть удачно дома с бельгийцами, мы боремся с ними за первое место", - отметил главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.