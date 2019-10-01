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Евгений Макаренко сыграет в футбол с особыми детьми

Спорт, 16:43 15 октября 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Депутат Тюменской облдумы Евгений Макаренко поддержит особых ребят из детских домов на товарищеском футбольном матче.

Участие в товарищеском футбольном матче среди воспитанников с особенностями физического развития из детских домов-интернатов Петропавловска, Кокшетау и Тюмени примет региональный координатор проекта "Детский спорт" Евгений Макаренко.

"Такие товарищеские встречи действительно важны. Они объединяют детей, дают возможность идти вперед и добиваться своей цели. Ведь занятия футболом вырабатывают способность быстро осваивать двигательные действия. В футболе большую роль играет ловкость. А для детей это важно. Мы хотим устроить для ребят настоящий праздник спорта",- отмечает Евгений Макаренко.

Матч состоится в 11 часов в тюменском манеже ДЮСШ "Прибой". Игра пройдет в рамках общественного проекта "Мяч дружбы" 20 октября.

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# Евгений Макаренко , футбол

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