Запсибкомбанк представил новый сезонный вклад "Традиции роста"

| Фото: zapsibkombank.ru | Фото: zapsibkombank.ru

Новый сезонный вклад "Традиции роста" с повышенной ставкой до 7,8% годовых предлагает клиентам Запсибкомбанк с 10 октября. Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.

Ключевые преимущества вклада "Традиции роста" - это ставка – до 7,8% годовых, срок вклада – 180 дней и максимальная сумма вклада не ограничена.

Открыть новый вклад "Традиции роста" можно любым удобным способом: в отделении Запсибкомбанка, банкомате, Интернет-Банке или в мобильном приложении Интернет-Банка. Выплата процентов осуществляется по выбору вкладчика: ежемесячно на отдельный счет или в конце срока вклада. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

"У каждой семьи есть свои традиции. Традиции есть и в Запсибкомбанке. Каждую осень мы предлагаем клиентам разместить средства во вклад с максимальной ставкой. Новый вклад "Традиции роста" совмещает условия высокой доходности и надежности размещения денежных средств, и, я уверен, вызовет повышенный спрос у клиентов. Это отличная возможность вложить деньги на короткий срок под отличный процент", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Все вклады ПАО "Запсибкомбанк" застрахованы до 1 400 000 рублей в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Запсибкомбанк – надежный партнер, способствующий успеху своих клиентов. Доверительные отношения с клиентами обеспечивают увеличение числа вкладчиков. По состоянию на 1 октября 2019 года привлеченные средства клиентов составили 112,4 млрд рублей, средства физических лиц составили 75,8 млрд рублей, увеличившись за год на 7,8%.

Более подробная информация об условиях вкладов и сезонного вклада "Традиции роста" доступна на официальном сайте ПАО "Запсибкомбанк" в разделе "Накопить и сохранить".