Тюменские свекла и морковь на общих весах пока проигрывают астраханским и волгоградским арбузам

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Урожайность овощей открытого грунта в Тюменской области составляет 493 ц/га по данным на 16 октября. Это, как отметил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, лучший результат на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

"В Российской Федерации мы пока, по оперативным данным, в тройке лучших. В расчете показателей учитываются и бахчевые культуры, и нам трудно равняться на Астраханскую и Волгоградскую область, которые нас опережают", - пояснил он.

Овощи открытого грунта убраны уже на площади 1252 га, что составляет 88% от плана.

"Морковь и капуста традиционно убираются в более поздние, когда температура воздуха опускается ближе к нулевым отметкам, -пояснил Владимир Чейметов. – Именно в таких условиях эти культуры набирают необходимые сахара".

Валовый сбор овощей открытого грунта на 16 октября составил 61,7 тысячи тонн, при урожайности 493 ц/га. В 2018 году овощей было собрано 59,8 тыс. тонн при урожайности 460 ц/га.

Борис Олейник