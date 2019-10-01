Сергей Корепанов: проблема наркомании и алкоголизма не знает территориальных границ

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

На 17,5 % за последние пять лет снизилось в регионе количество больных наркоманией, а количество зарегистрированных наркопреступлений – на треть. Об этом спикер областного парламента Сергей Корепанов сообщил на заседании Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала в Салехарде.

Комментируя ситуацию в Тюменской области, Сергей Корепанов подчеркнул, что проблема находится в зоне постоянного внимания органов власти всех уровней и осознается как реальная угроза национальной безопасности, демографическому и социально-экономическому развитию России.

Спикер регионального парламента рассказал, что в Тюменской области координацию работы в этом направлении осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством губернатора. Закон, регулирующий эту работу, принят депутатами в 2001 году.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

"В законе определены основные направления деятельности и полномочия региональных органов власти в сфере профилактики наркомании, регулируются вопросы лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества. Механизмом его реализации является государственная "Антинаркотическая программа" Тюменской области", - пояснил Сергей Корепанов.

По его словам, вопросы противодействия наркомании находятся на постоянном контроле законодателей. Так, в мае 2019 года депутаты облдумы рассмотрели информацию регионального правительства о реализации закона. В июне одной из тем выездного заседания комитета по социальной политике в Казанском муниципальном районе стало раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Председатель облдумы отметил, что за последние годы тюменцы стали меньше употреблять спиртных напитков. Так, по итогам 2018 года Тюменская область заняла седьмое место в Национальном рейтинге трезвости, подготовленном по результатам исследования федерального проекта "Трезвая Россия" и экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской Федерации.

Заметную роль в повышении эффективности борьбы с алкоголизмом в регионе сыграло законодательство. В 2005 году был принят закон "Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области".

"Проблема наркомании и алкоголизма не знает территориальных границ и затрагивает все слои общества. Мы хорошо понимаем, что противодействовать этому злу можно только объединив усилия государственных структур, всех институтов гражданского общества, постоянно и последовательно применяя комплексные профилактические, правовые и превентивные меры. Надеюсь, что итогом сегодняшнего обсуждения станет совершенствование регионального законодательства, направленного на сохранение здоровья наших земляков", - резюмировал Сергей Корепанов.