Молодежный театральный фестиваль "Живые лица" стартовал в Тюмени

| Фото: Виталий Шумилов | Фото: Виталий Шумилов

Восемь спектаклей в конкурсной и два во внеконкурсной программе ХI Молодежного театрального фестиваля "Живые лица" увидят зрители на сценах МТЦ "Космос" и Тюменского драматического театра 18-20 октября. В этот раз гостями Тюмени стали театры из Челябинска, Когалыма, Екатеринбурга, Перми, Омска, Москвы, Зелена - Гуры (Польша) и Хельсинки (Финляндия).

"Критериев отбора спектаклей много, первый из них - это смелый молодежный подход, но осторожный, чтобы не оскорбить чувства верующих. Без нецензурных слов: у нас воспитательная задача. Постановка должна быть выразительной, но без больших декораций, это связано с финансовыми вопросами и возможностями сцены. Словом, требования порой взаимоисключающие, - рассказала директор фестиваля Марина Жабровец на пресс- конференции перед открытием события. - В этом году в программе фестиваля ожидаются новшества. Мы впервые проводим обсуждение спектаклей со зрителями, для этого в Тюмень приезжает десант ГИТИСа, декан театроведческого факультета и трое студентов. Пять студентов режиссерского и актерского отделений покажут большую чтецкую программу "Живые чтения". Кроме того, участники фестиваля станут первыми зрителями режиссерской лаборатории "Театр в городе. Город в театре" - проекта, связанного с историей Тюмени и ее творческими людьми. Они хотят вывести театр на улицы и в исторические здания, которые "заговорят" своим языком и станут полноправными участниками спектакля".

| Фото: Виталий Шумилов | Фото: Виталий Шумилов

Председатель жюри, театральный критик, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский в Тюмени впервые и подчеркивает, что от театрального события в Тюмени ожидает встречи с интересными людьми.

"У меня всегда спрашивают о критериях оценки. Их нет, есть внутренние и внешние задачи, как у любого актера и режиссера, сочетание этих задач и является критерием. К распределению наград отношусь несерьезно, главной считаю участие в фестивале, будь то "Живые лица" или "Золотая маска", или детский фестиваль. Раздача наград - это игра, но она должна быть такой, чтобы не навредить будущему фестиваля, потому что разрушить легко, а построить что-то сложно", - сказал председатель жюри.

| Фото: Виталий Шумилов | Фото: Виталий Шумилов

В фестивальные дни участники не только представят свое актерское мастерство на сцене, но и смогут принять участие в мастер-классах. Занятия по режиссуре, актерскому мастерству, хореографии проведут режиссер МХАТа им. Чехова Данила Чащин, режиссер и театральный педагог из Польши Малгожата Пашкер-Войцешонек, танцовщик и постановщик Челябинского театра современного танца Денис Чернышов. Пройдет заседание круглого стола "Вне критики?".

"Театральный фестиваль в Тюмени - это важный проект, который позволяет узнать новые имена, идеи, форматы и проходит при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Каждый год на площадки фестиваля приходит не менее трех тысяч зрителей, думаю, что в этом году их будет не меньше", - сказал начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Вход на спектакли свободный. С программой можно ознакомиться здесь.

Награждение участников и закрытие фестиваля состоятся на большой сцене МТЦ "Космос" 20 октября.

Татьяна Ковалева