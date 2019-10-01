  • 29 октября 201929.10.2019вторник
  • USD63,8700
    EUR70,8382
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер западный

"Театральная академия" откроется для тюменских школьников в дни школьных каникул

Общество, 08:20 29 октября 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

В "Театральную академию" попадут учащиеся тюменской средней школы №65 29 и 30 октября. Веселые и познавательные театральные встречи в учебных корпусах школы для ребят проведут учащиеся театрального отделения детской школы искусств "Этюд" и Тюменский театр кукол, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Школьники познакомятся с начинающими актерами театрального отделения "Этюда" и увидят в их исполнении театральную зарисовку "Перемена". Интерактивный театральный урок на основе сказки Шарля Перро "Красная Шапочка" для ребят проведут актеры Тюменского театра кукол. Они расскажут ребятам об истории театра, о том, какие бывают театральные куклы и проведут викторину. Школьники смогут попрактиковаться в кукловождении. Мероприятия пройдут в рамках межведомственного образовательного проекта "Академия творчества".

На этом знакомство школьников Тюмени с театром не закончится. В декабре пройдет большое праздничное мероприятие, во время которого юные зрители узнают о театральных направлениях и профессиях. Таким образом детская школа искусств "Этюд" планирует подвести итог Года театра.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Год театра , театры , Тюменский театр кукол

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 29.10.2019Тюменцы объединяются в соседские центры, чтобы делать жизнь друг друга интереснее
09:24 29.10.2019В Тобольске проверили качество воды на новых водозаборах
09:13 29.10.2019Тюменцы обсудят перспективы неденежной благотворительности на круглом столе
09:02 29.10.2019Жители села Ситниково с горечью и болью вспоминают Юрия Пермина