"Театральная академия" откроется для тюменских школьников в дни школьных каникул

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

В "Театральную академию" попадут учащиеся тюменской средней школы №65 29 и 30 октября. Веселые и познавательные театральные встречи в учебных корпусах школы для ребят проведут учащиеся театрального отделения детской школы искусств "Этюд" и Тюменский театр кукол, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Школьники познакомятся с начинающими актерами театрального отделения "Этюда" и увидят в их исполнении театральную зарисовку "Перемена". Интерактивный театральный урок на основе сказки Шарля Перро "Красная Шапочка" для ребят проведут актеры Тюменского театра кукол. Они расскажут ребятам об истории театра, о том, какие бывают театральные куклы и проведут викторину. Школьники смогут попрактиковаться в кукловождении. Мероприятия пройдут в рамках межведомственного образовательного проекта "Академия творчества".

На этом знакомство школьников Тюмени с театром не закончится. В декабре пройдет большое праздничное мероприятие, во время которого юные зрители узнают о театральных направлениях и профессиях. Таким образом детская школа искусств "Этюд" планирует подвести итог Года театра.