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Режиссерская лаборатория "Театр в городе. Город в театре" пройдет в Тюмени

Общество, 14:23 14 октября 2019

Алексея Викторова | Фото: Алексея Викторова

Четыре театральных эскиза презентуют участникам фестиваля "Живые лица" в формате городской экскурсии на улицах Тюмени 18 октября. Выставка реализуется в рамках режиссерской лаборатории "Театр в городе. Город в театре".

Проект подготовлен театральной мастерской "Будильник" с использованием президентского гранта. Как сообщают авторы, четыре молодых тюменских режиссера создадут театральные эскизы в городском пространстве, каждый из которых связан с драматической историей Тюмени.

"Мы приглашаем вас в нетеатральное пространство, которое определяет все происходящее во время мини-спектакля и раскрывает сверхидею автора/режиссера", - подчеркивают организаторы.

Зрители будут перемещаться между площадками, остановки запланированы у усадьбы В.П. Буркова, информационно-библиотечного центра ТюмГУ (Дом Брюханова), здания бывшего гостиного двора и современного микрорайона "Видный".

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Ирина Ромашкина

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# Год театра , фонд президентских грантов , фотовыставка

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