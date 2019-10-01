Тюменские школьники и студенты сразились в чемпионате по настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам"

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Ребята из тюменских школ и техникумов участвуют в играх городского чемпионата по обучающей настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам".

Стартовая игра чемпионата прошла 15 октября. Первыми опробовать уникальную игровую механику смогли ученики тюменской средней школы № 22, а уже 16 октября отборочные игры прошли в школе № 88. В каждой из них в трех игровых сессиях приняли участие более 50 человек. А 17 октября в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства в настольных баталиях одновременно сразились 108 человек.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, стартовые игры чемпионата определили 14 полуфиналистов, которые в ноябре поборются за выход в финал. Всего в первом общегородском турнире по профилактической игре "Мой выбор – нет наркотикам" примут участие более тысячи учеников разных возрастных групп из 15 школ и средне-специальных учебных заведений Тюмени.

Напомним, игру "Мой выбор - нет наркотикам" разработали тюменские авторы при участии экспертов ведущих региональных учреждений, занимающихся профилактикой употребления и распространения психоактивных веществ, добровольцев крупных молодежных волонтерских объединений и негосударственных реабилитационных центров. В процессе игры участники должны выстроить свой личный жизненный баланс, преодолевая по ходу игры различные ситуации, моделирующие современные реалии и поведение реального молодого человека. Среди препятствий, с которыми приходится сталкиваться игрокам, проблемы, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств. Только вовремя распознав угрозу и отказавшись от пагубного выбора, игрок сможет прийти к победе.

Организатором чемпионата выступает АНО “Живой город” при поддержке департамента социального развития Тюменской области, общественной палаты Тюменской области, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и учебного центра “Наследие XXI век”.