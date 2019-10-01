Мастер-класс по основам закаливания проведут в экопарке Затюменский

| Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте

Мастер-класс по основам закаливания проведут на семейной спортивной площадке, которую организуют представители Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области вместе с "Капитанами двора" в экопарке Затюменский 20 октября в 10 часов.

В начале участников ждет суставная разминка, затем последует пробежка вокруг детской и спортивной площадок. В 10 часов 30 минут отцам предложат отжиматься с детьми, приседать вместе. В 10 часов 50 минут участников поделят на две команды для прыжков в мешках и других активностей.

По завершении программы тюменцы узнают об основах закаливания и смогут облиться водой. "Мы договорились с клубом закаливания и зимнего плавания "Кристалл". После зарядки и подвижных игр его руководитель Сергей Сидоров проведет мастер-класс по основам закаливания и ответит на все вопросы по закаливанию. После горожане примут участие в массовом обливании холодной водой из ведер", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Тюменцев с детьми приглашают к площадке, на которой расположены турники. Продолжительность игровой программы составит полтора часа.

Инна Пахомова