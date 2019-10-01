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Тобольский дуэт стал бронзовым призером на чемпионате мира по хип-хопу

Спорт, 13:46 20 октября 2019

Марина Скороходова во ВКонтакте | Фото: Марина Скороходова во ВКонтакте

Дуэт Дарьи Ашировой и Дмитрия Фишмана "Bit Street" из Тобольска завоевал бронзу на чемпионате мира по фитнес-аэробике в направлении "Хип-хоп", который завершился в городе Лейден Королевства Нидерланды 19 октября.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" тренер пары Марина Скороходова, из 19 команд соперников по итогам выступлений в финал вышли семь.

"В число финалистов вошли все три команды, представляющие на чемпионате нашу страну, два дуэта из Бельгии, пары из Нидерландов и Республики Тринидад и Тобаго. Номер наших ребят, в котором мы представили четыре стиля, высоко оценили и жюри, и зрители", - рассказала Марина Скороходова.

Победу в завершившемся чемпионате одержала команда Королевства Нидерланды "UNDISPUTED", серебро, как и бронза, отправится в Уральский федеральный округ России, его завоевал екатеринбургский дуэт "Unagi".

Дарья Аширова и Дмитрий Фишман уже не раз добивались успеха на международной арене. Тренеры-инструкторы Тобольской ДЮСШ № 1 являются действующими чемпионами Европы и поднимались на пьедестал планетарного чемпионата в 2018 году.

Напомним, на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене дебютировала тобольская команда "Лидер". В номинации "Перфоманс" она вошла в пятерку сильнейших команд планеты. В чемпионате принимали участие около полутора тысяч спортсменов из 14 стран.

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Ирина Кургузова

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# творчество , Тобольск , хип-хоп , чемпионат мира

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