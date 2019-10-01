Я живу на улице героя: в Исетском две улицы носят имена Героев Советского Союза

Анфилофий Шилков, фото rodinatyumen.ru Анфилофий Шилков, фото rodinatyumen.ru

"Я живу на улице героя" такая акция пройдет в День Героев Отечества в исетской школе №2. Об этом "Тюменской линии" сообщили в администрации Исетского района. В селе Исетском две улицы носят имена Героев Советского Союза.

Одна из улиц решением сельского совета народных депутатов улица была переименована в честь Героя Советского Союза Анфилофия Шилкова, вторая названа именем Героя Советского Союза Булата Янтимирова.

Анфилофий Шилков родился он 1 марта 1917 года в крестьянской семье в деревне Турушёва. В годы Великой Отечественной войны старший сержант Шилков был командиром орудия 624-го стрелкового полка на Белорусском фронте. В декабре 1943-го в бою за деревню Доброгоща Гомельской области он противотанковыми гранатами уничтожил прорвавшийся на передовую тяжелый танк противника. В критическую минуту заменил раненого командира батареи и организовал круговую оборону. Бойцы под командованием Шилкова удерживали рубеж в течение трех суток. А дальше были бои у деревни Васильевка на Орловщине, при форсировании Десны, под Брянском и Гомелем…

16 мая 1944 года Анфилофию Шилкову было присвоено звание Героя Советского Союза. После длительного лечения в госпитале он был демобилизован. До 1990 года жил в Свердловске, где и похоронен. Его родственники до сих пор живут в деревне Турушёва.

Булат Янтимиров, фото zsgk-tmn.ru Булат Янтимиров, фото zsgk-tmn.ru

Булат Янтимиров родился в 1915 году в деревне Верхний Ингал. Окончив семилетку, поступил в Тюменское педучилище. Работал учителем. В первые дни войны он был направлен в офицерское училище, после окончания которого ушел на фронт. В июне 1944 года советские войска начали операцию "Багратион" по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов. Командиру стрелкового батальона капитану Янтимирову было приказано форсировать реку, захватить плацдарм и удержать его любой ценой до прихода основных сил. Выполняя очередной приказ командования, Булат Янтимиров погиб на берегу западной Двины. Его похоронили с воинскими почестями в деревне Нижнее Сантенино Витебской области. А за подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.