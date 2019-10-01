Лучшие спортивные трудовые коллективы наградили в Тюмени

| Фото: ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Самые спортивные коллективы наградили в Тюмени 20 октября. Итоги XXIII Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области подвели в СК "Центральный", сообщает пресс-служба ЦСП 72.

Были награждены победители и призеры соревнований по дартсу и мини-футболу. В общекомандном зачете по дартсу лучшей стала команда ООО "Тюменский нефтяной научный центр", на втором месте – ООО "Газпромпроектирование", третьими стали представители ПАО "Тюменские моторостроители".

В мини-футбольных баталиях равных не было команде АО "Транснефть-Сибирь", серебряные награды получили спортсмены ООО "Лукойл-Инжиниринг", замкнули тройку лидеров представители АО "Газпромнефть-Арктика".

По итогам всех видов соревнований спартакиады первое место в общекомандном зачете заняла команда АО "Транснефть-Сибирь", на втором месте – филиал ООО "Лукойл-Инжиниринг КогалымНИПИнефть", на третьем – АО "Антипинский НПЗ".

Всего в спартакиаде по 15 видам спорта приняли участие 1 тыс. 400 человек из 26 организаций.