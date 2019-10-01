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Сто пятьдесят спортсменов соберет открытое первенство Тюмени по фигурному катанию

Спорт, 18:38 22 октября 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте

150 фигуристов Уральского и Сибирского федеральных округов поборются за звание лучших на открытом первенстве Тюмени по фигурному катанию на коньках, которое пройдет на катке "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а, стр.1) с 23 по 25 октября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Программы будут начинаться в 9 часов. Официальная церемония открытия запланирована на 23 октября в 12 часов.

За три соревновательных дна на лед выйдут фигуристы из Тюмени, Тобольска, Ноябрьска, Кургана, Челябинска, Златоуста и Красноярска. Для тюменских фигуристов первенство города станет отборочным этапом на областные соревнования, которые состоятся в Тюмени в конце ноября.

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# первенство , соревнования , фигурное катание

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