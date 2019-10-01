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Тюменские депутаты приняли законопроект о пролонгации льгот для предприятий

Политика, 11:39 24 октября 2019

admtyumen.ru

В Тюменской области будут сохранены налоговые льготы держателям инвестиционных проектов Тюменской области, резидентам зон экономического развития, организациям, заключившим специальный инвестиционный контракт, а также индустриальным паркам.

Закон Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков" был принят на очередном заседании областного парламента 24 октября.

Законопроектом предлагается установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов преимущества по уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога.

Закон предусматривает продолжение государственной поддержки отдельных приоритетных отраслей экономики региона и пролонгацию ряда действующих льгот. Основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов.

Закон определяет основные параметры налоговой политики, проводимой органами власти Тюменской области на предстоящий финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов, и направлен на стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития области.

Борис Олейник

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