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ВК "Тюмень" начнет чемпионат матчем с барнаульскими волейболистами

Спорт, 13:29 24 октября 2019

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" стартует 24 октября. "Тюмень" встречи первого тура проведет на домашней площадке, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечным Сергея Шульги на площадке СК "Здоровье" сыграют четыре матча за четыре дня. В дебютном поединке соперником хозяев станет барнаульский "Университет".

По итогам прошлого сезона соперники в таблице высшей лиги "А" расположились по соседству. "Университет" одержал 21 победу и занял восьмое место. Строчкой ниже расположилась "Тюмень", у которой оказалось на одну победу меньше.

Между собой оппоненты провели четыре матча. Три из них остались за барнаульцами.

К предстоящему чемпионату ближайшие соперники подходят в неплохой форме. Об этом говорят результаты предварительного этапа Кубка России. И барнаульцы, и тюменцы в своих группах выиграли по пять матчей.

Матч между "Тюменью" и "Университетом" на площадке "Здоровья" 24 октября начнется в 18 часов 30 минут.

В первом матче дня в 16 часов сойдутся "Локомотив-2" из Новосибирска и екатеринбургский "Локомотив-Изумруд".

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# ВК Тюмень , волейбол

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