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Интегрированный центр разработки месторождений открыла в Тюмени "Газпром нефть"

Губернатор, 11:40 24 октября 2019

admtyumen.ru

Первый в России интегрированный центр разработки месторождений создала в Тюмени компания "Газпром нефть". В торжественной церемонии открытия центра приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Здесь интегрирована работа наших центров управления бурением, добычей и проектами, которые раньше находились на разных площадках в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске. Задача нового интегрированного центра - полный цикл сопровождения разработки месторождений, от этапа оценки запасов до промышленной эксплуатации. Необходимо полностью реализовать потенциал каждого месторождения", - отметил Александр Дюков.

Работа центра основана на использовании современных цифровых инструментов для работы с большими массивами данных, применении технологий промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта. В результате удается получить значительный экономический эффект. Интегрированный центр разработки месторождений начал работу в сентябре 2019 года, но вложения в его создание уже окупились.

"Практическое внедрение инновационных технологий - один из ключевых факторов, способствующих развитию нашей экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Александр Дюков еще раз подтвердил планы компании "Газпром нефть" по созданию в Тюмени центра исследований пластовых систем. Архитектурная концепция здания центра практически готова, на очереди - проектно-изыскательские работы. Проект планируется реализовать в 2022 году.

Евгений Бабенко

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# Александр Дюков , Александр Моор , Газпром нефть , инвестиции , цифровизация

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