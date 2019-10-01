Тюменский самбист завоевал золото чемпионата мира среди ветеранов

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Сотрудник Тюменского индустриального университета Андрей Семенюк одержал победу на чемпионате мира по самбо среди ветеранов, сообщает пресс-служба ТИУ.

Соревнования прошли в кипрском городе Лимассол. Участие в них приняли более 500 спортсменов из 25 стран. Ведущий специалист управления по безопасности вуза в финальном поединке против соотечественника Андрея Тарасовича завоевал золотую медаль в весовой категории до 82 кг среди участников категории 35-39 лет.

"На чемпионат приехали сборные Англии, Франции, Эстонии, Америки, Болгарии и стран СНГ. Более 15 команд иностранных спортсменов. Чемпионат организован на высоком уровне. Встретился там с ребятами, с которыми раньше в молодости боролся, насладился этим праздником. По итогам соревнований Россия заняла первое общекомандное место", — поделился впечатлениями Андрей Семенюк.

Напомним, в феврале 2019 года Андрей Семенюк стал чемпионом России среди ветеранов.