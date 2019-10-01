Животноводы Викуловского района переходят на зимнее время

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Для успешного проведения зимовки в Викуловском районе созданы все условия: достаточная кормовая база и удовлетворительные условия для содержания животных, сообщает администрация муниципалитета.

На зимовку 2019-2020 г. заготовлено 4 тыс. 579 тонн сена или 137 % от запланированного, объем заготовки сенажа составил 20 тыс. 596 тонн, плюс концентрированные корма.

"Зимне-стойловый период является одним из сложных и ответственных периодов в животноводстве. В этот период работа животноводов должна быть направлена на сохранение продуктивности животных, сохранения народившегося молодняка и сохранения репродуктивного здоровья основного стада. Основная задача, которая стоит перед животноводами – это грамотно использовать имеющиеся кормовые ресурсы в зависимости от физиологического состояния животных", - отметили специалисты отрасли животновдства.

В Викуловском районе наблюдается положительная динамика по продуктивности основного стада. Так, надой на фуражную корову в среднем по району выше на 3,7 кг в сравнении с аналогичным показателем 2018 года. Лидерами в этом направлении являются молочный комплекс "Радиус–агро" и ИП Решилов Д.Ю.