Александр Моор вручил сертификаты обладателям именной стипендии губернатора

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89 студентов стали обладателями именной премии губернатора Тюменской области. Сертификаты Александр Моор вручил 24 октября.

Как отметил глава региона, тюменское студенчество – это сообщество талантливых, инициативных и целеустремленных молодых людей. "Сегодня учреждения высшего и среднего профессионального образования решают реальные производственные задачи предприятий и готовят специалистов, обладающих теми знаниями, умениями и компетенциями, которые востребованы на рынке труда. Тюменская область ставит амбициозные цели по дальнейшему развитию, и нам важно, чтобы выпускники школ получали профессии в наших колледжах и вузах, а после окончания оставались жить и работать в регионе. Уверен, вы сможете реализовать все самые смелые планы и надежды", - сказал Александр Моор.

В числе стипендиатов - 12 аспирантов, 40 студентов тюменских высших учебных заведений и 37 студентов колледжей и лицеев.

Как рассказала студентка многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета Наталья Никифорова, обладательницей стипендии она стала благодаря успехам в учебе и спорте.

"Я с отличием планирую окончить колледж и продолжить образование в вузе. Моя специальность - "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", и в дальнейшем я хочу работать в нефтегазовой отрасли. Увлекаюсь тяжелой атлетикой, выступаю в гиревом спорте и в своей в весовой категории до 53 килограммов завоевала уже несколько медалей высокого уровня", - рассказала студентка.

Поздравляя обладателей стипендии на 2019-2020 учебный год, губернатор отметил, что стипендия, как и другие формы поддержки от правительства региона, это внешний стимул для развития и движения к новым успехам. "Я желаю вам баланса внешних стимулов, таких, как медали, награды, гранты, и внутренней мотивации. Ставьте новые задачи, смело пробуйте силы в увлечениях и направлениях, которые вам по душе. Это главное, что позволяет достигать высот, которые могут казаться недостижимыми", - подчеркнул Александр Моор.

Ирина Кургузова