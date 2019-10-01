Вячеслав Вахрин: безопасность на воде и профилактика пожаров на социальных объектах - важнейшие задачи

Итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах летом 2019 года, по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, а также повышение пожарной безопасности в учреждениях образования и здравоохранения стали основными вопросами повестки дня региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина 24 октября.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Алексей Пархомович доложил, что с начала 2019 года и до настоящего момента в регионе зафиксировано 31 происшествие на водных объектах, 14 из них - во время летнего купального сезона. За аналогичный период прошлого года количество погибших снизилось на 33%.

Основные причины происшествий и гибели людей на воде связаны с неосторожным поведением во время купания и рыбной ловли, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Дети гибнут, когда остаются без присмотра взрослых.

"Снижение количества происшествий и гибели людей связано с качеством работы органов местного самоуправления по выявлению несанкционированных мест купания. Там выставили более пятисот запретительных аншлагов. Сотрудники МЧС совместно с полицией и Росгвардией регулярно патрулировали водоемы", - сообщил Алексей Пархомович.

На родительских собраниях в учреждениях образования спасатели проинструктировали о правилах безопасности родителей и детей. В школах, пришкольных лагерях и детских оздоровительных учреждениях прошла акция "Научись плавать". Вместе с сотрудниками МЧС в ней приняли участие тренеры по плаванию, преподаватели физкультуры и ОБЖ, представители полиции и Росгвардии. Уроки плавания и безопасного поведения на воде в ходе акции получили около 76 тыс. юных тюменцев.

Вячеслав Вахрин отметил, что в рамках работы по созданию комфортной среды для жизни людей в муниципалитетах региона необходимо увеличивать количество специально оборудованных мест для отдыха у воды. Это общая задача органов местного самоуправления, МЧС и бизнеса.

"Если водоем реально опасен для купания, например, с точки зрения качества воды - конечно, там нужно выставлять запрещающие аншлаги и закрывать подъездные пути. Но если купаться можно - нужно цивилизованно и безопасно решать задачу по организации новых мест отдыха", - убежден заместитель губернатора.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области доложил, что в преддверии ледостава и зимнего сезона в регионе идет активная работа по профилактике происшествий, связанных с нахождением людей на водоемах и использованием несанкционированных ледовых переправ. Для этого организовано взаимодействие спасателей, муниципалитетов и органов МВД.

"Тюменская область одной из первых в Уральском федеральном округе получила позитивный результат работы по оборудованию образовательных учреждений автоматическими системами пожарной безопасности", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Сергей Зиневич.

Тем не менее, системы противопожарной защиты в школах нуждаются в своевременной модернизации и поэтапной замене. Средства на это закладываются в бюджет, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. Этой работе уделяется приоритетное внимание. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования выполняются в соответствии с графиком.

Особое внимание было уделено членами КЧС методическим материалам по обеспечению пожарной безопасности детских лагерей палаточного типа и палаточных комплексов для временного размещения. Даны поручения по организации требований к ним с учетом опыта других регионов.

Растут расходы на соблюдение противопожарного режима в медицинских учреждениях региона, доложил заведующий сектором областного департамента здравоохранения Сергей Федоров.

Вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности социальных объектов, находятся на особом контроле губернатора Тюменской области, подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Евгений Бабенко