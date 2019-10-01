В Тобольске Volvo S80 не пропустил пешехода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 23 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Менделеева в Тобольске Volvo S80 сбил 66-летнюю женщину. По предварительным данным, 36-летняя автомобилистка не пропустила пешехода. Пешеход получила травму носа.

На нерегулируемом пешеходном переходе на 48-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе Renault Master сбил 49-летнего мужчину. По предварительным данным, 33-летний водитель Renault Master не пропустил пешехода. Мужчина получил телесные повреждения.