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В Тобольске Volvo S80 не пропустил пешехода

Происшествия, 11:51 25 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 23 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Менделеева в Тобольске Volvo S80 сбил 66-летнюю женщину. По предварительным данным, 36-летняя автомобилистка не пропустила пешехода. Пешеход получила травму носа.

На нерегулируемом пешеходном переходе на 48-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе Renault Master сбил 49-летнего мужчину. По предварительным данным, 33-летний водитель Renault Master не пропустил пешехода. Мужчина получил телесные повреждения.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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