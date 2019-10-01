Губернатор поздравил Владимира Синдеева с присвоением звания

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал пост в своих соцсетях о Владимире Синдееве и поздравил его с присвоением звания.

Указом президента России заместителю начальника отдела профессиональной подготовки и старшему пилоту-инструктору АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Владимиру Синдееву присвоено почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации".

"Горжусь земляками. Владимир Александрович Синдеев – Человек с большой буквы. Один из лучших командиров гражданской авиации России. За 45 лет своего труда он провел более 15 тысяч часов в воздухе. Занимался авиационными работами для ведущих нефтедобывающих компаний страны, летал по заданиям санитарной авиации и выполнял перевозки в африканских странах. В свои 67 лет Владимир Александрович единственный пилот в России, кто командует экипажем самого большого вертолета в мире – Ми-26. Владимир Александрович и его ученики входят в элиту вертолетной авиации России и трудятся в авиакомпаниях "Газпром авиа", "Скол" и "Ямал". Свои знания он передал 60 выпускникам Омского летно-технического колледжа гражданской авиации, которые сегодня работают в "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Владимир Александрович принимал участие в авиационных работах по возведению объектов Олимпиады в Сочи, в открытии терминала "Ворота Арктики" в Карском море и многих других. Профессионал, главное желание которого – быть полезным предприятию, авиационной отрасли и России. Указом президента Российской Федерации ему присвоено звание "Заслуженный пилот Российской Федерации". Сегодня награду ему вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Николай Цуканов. Желаю Владимиру Александровичу крепкого здоровья и благополучия", - написал глава региона.