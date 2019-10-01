Тюменский рынок жилья отличается перенасыщенностью

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Более 1,5 млн кв. м жилья должно быть введено в эксплуатацию в регионе в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

"По состоянию на 1 октября введено в строй 787 тысяч квадратных метров жилья. Это на 9 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года", - отметил Сергей Шустов. При этом, по словам заместителя губернатора, первичный жилищный рынок в регионе перенасыщен. Поэтому существует риск сокращения объемов ввода в эксплуатацию жилья застройщиками.

"За девять месяцев 2019 года предложение на рынке жилья превысило объем продаж более чем в два раза. Сдерживающим фактором, влияющим на объемы жилищного строительства, стал и переход на новый механизм финансирования. В настоящее время из 59 застройщиков проектное банковское финансирование получили только десять. Остальные компании достраивают дома по старым правилам", - отметил Сергей Шустов.

В связи с этим региональное правительство обратилось в федеральное министерство строительства и ЖКХ с обоснованным предложением о снижении годового показателя ввода жилья. Аргументы региона были приняты. Запланировано уменьшение плана на 2019 и 2020 годы.

При этом Тюменская область не является исключением - в связи с переходом на новый механизм финансирования жилищного строительства снижение показателей ввода в эксплуатацию жилья в рамках национального проекта планируется для всех регионов России, подчеркнул Сергей Шустов.

Евгений Бабенко