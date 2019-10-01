  • 30 октября 201930.10.2019среда
  • USD63,8320
    EUR70,7769
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-восточный

План ремонта дорог разрабатывают в Уватском районе

Экономика, 17:38 30 октября 2019

www.uvatregion.ru

В Уватском районе формируют план ремонта местных дорог в 2020 году. В него будет включена дорога-дамба по ул. Приозерной в Туртасе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Эта дорога соединяет две части Туртаса – подгорную и новую. В подгорной проживают 210 человек. Здесь проходят маршруты рейсовых автобусов. В 2017 году 1,3 км ул. Приозерной отсыпали щебнем. Однако, по словам главы Туртасского сельского поселения Станислава Богатыря, хорошего результата хватило на короткое время. Сейчас снова ямы и грязь по всей проезжей части.

"К сожалению, таких улиц в районе еще много. По решению губернатора в проекте бюджета области финансирование ремонтов муниципальных дорог в 2020 году увеличивается. До конца года, с учетом новых цифр, мы сформируем план дорожных работ, где рассмотрим и улицу Приозерную в Туртасе", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Добавим, в 2019 году на ремонт дорог Уватского района было выделено 36 млн рублей, в 2020 на эти цели планируется потратить 74 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 30.10.2019Инвестиционный потенциал региона презентовали бизнесменам Азербайджана
17:38 30.10.2019План ремонта дорог разрабатывают в Уватском районе
17:04 30.10.2019СИБУР представил Дмитрию Медведеву проекты в области цифровизации
16:09 30.10.2019Рост производства продуктов питания отмечен в Исетском районе