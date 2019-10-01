План ремонта дорог разрабатывают в Уватском районе

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В Уватском районе формируют план ремонта местных дорог в 2020 году. В него будет включена дорога-дамба по ул. Приозерной в Туртасе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Эта дорога соединяет две части Туртаса – подгорную и новую. В подгорной проживают 210 человек. Здесь проходят маршруты рейсовых автобусов. В 2017 году 1,3 км ул. Приозерной отсыпали щебнем. Однако, по словам главы Туртасского сельского поселения Станислава Богатыря, хорошего результата хватило на короткое время. Сейчас снова ямы и грязь по всей проезжей части.

"К сожалению, таких улиц в районе еще много. По решению губернатора в проекте бюджета области финансирование ремонтов муниципальных дорог в 2020 году увеличивается. До конца года, с учетом новых цифр, мы сформируем план дорожных работ, где рассмотрим и улицу Приозерную в Туртасе", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Добавим, в 2019 году на ремонт дорог Уватского района было выделено 36 млн рублей, в 2020 на эти цели планируется потратить 74 млн рублей.