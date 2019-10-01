Тюменские студенты завоевали золото и серебро на Кубке России по настольному теннису

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Сборные команды ТИУ завоевали золото и серебро на Кубке России по настольному теннису Ульяновске 22-25 октября, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Женская сборная команда в составе Юлианны Саренко, Марии Макаревич, Ульяны Зиминой, Алины Барабанщиковой, Алёны Быковой в финале нанесла поражение команде Самарского государственного технического университета и завоевала первое место.

Мужская сборная в упорной борьбе уступила теннисистам из Московского транспортного университета и завоевали второе место соревнований. В составе команды: Андрей Колупаев, Иван Титов, Михаил Ярочкин, Максим Перешеин.

Тренеры команд – заведующий кафедрой Физического воспитания Владимир Субботин и педагог дополнительного образования Многопрофильного колледжа Юрий Печёркин.

Победителям и призерам вручены дипломы, медали и кубки. Спортивный сезон только начался, впереди у спортсменов не менее ответственные старты.