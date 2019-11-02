Работы по благоустройству дворов в Тюменской области идут по графику

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 620 млн рублей составят затраты на реализацию регионального проекта по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", при этом около 290 млн рублей составят средства федерального бюджета.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник областного Главного управления строительства Сергей Шустов.

"В рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды только в Тюмени планируется завершить благоустройство 11 дворов многоквартирных жилых домов и трех общественных пространств. Общая стоимость работ превышает 460 миллионов рублей, из них 122 миллиона рублей - это федеральные деньги", - сообщил Сергей Шустов.

Работы по благоустройству идут в соответствии с графиком. Их планируется завершить к 1 ноября. При этом оплата подрядчикам производится только после приемки объектов, подчеркнул заместитель губернатора.

"В 2019 году Ишим и Тобольск стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до ста тысяч человек. Оба муниципалитета получат из федерального бюджета субсидии в размере 170 миллионов рублей", - отметил Сергей Шустов.

В целом на благоустройство дворов и общественных пространств в консолидированном бюджете Тюменской области в 2019 году предусмотрено 1 млрд 300 млн рублей. На эти средства благоустраиваются 94 двора и 18 общественных территорий в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе.

"Программу по благоустройству дворовых территорий мы реализуем совместно с жителями, которые принимают участие в разработке проектов и приемке выполненных работ. В результате каждый вложенный в эту программу бюджетный рубль дает максимальный эффект", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко