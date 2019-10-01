Житель Ишима промышлял контрафактным алкоголем

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Уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ишима, помышлявшего контрафактным алкоголем и сигаретами, направлено в суд, сообщает Ишимская межрайонная прокуратура.

Как следует из материалов дела, в апреле 2019 года в межмуниципальный отдел МВД России "Ишимский" поступила информация о нелегальной продаже на одном из складов алкоголя и табака. 12 апреля сотрудники полиции изъяли 9 тыс. 6 бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости и 33 тыс. 77 пачек табака на общую сумму более 3 млн рублей. Вся продукция контрафактная.

Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 6 ст.171.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового.