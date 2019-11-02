В Рощино дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи

14 единиц техники и 39 человек личного состава привлечены в аэропорт Рощино из-за готовящейся экстренной посадки самолета SuperJet-100, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

По данным областного департамента здравоохранения, в Рощино направлено шесть бригад скорой помощи и две бригады Центра медицины катастроф Областной клинической больницы № 1.

На данный момент борт вырабатывает топливо, чтобы совершить безопасную посадку, уточнили в пресс-службе аэропорта. Причина инцидента - неисправность на борту после взлета. В самолете находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа. SuperJet-100 выполнял рейс № 811 Тюмень - Санкт-Петербург.