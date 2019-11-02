Подозреваемого в краже задержали голышмановские полицейские

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

36-летнего мужчину задержали сотрудники межмуниципального отдела "Голышмановский" по подозрению в краже металлических изделий, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился представитель сельскохозяйственного производственного кооператива и заявил, что неизвестные лица похитили принадлежащие организации 10 металлических борон и 3 крепления для них. Общая сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 36-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый увидел лежащие в поле без присмотра бороны, погрузил их в автомашину и скрылся. Краденое сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.