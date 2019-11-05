Доля тюменских товаров в торговых сетях региона выросла до 48 процентов

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Почти половину общего объема оборота продовольствия в торговых сетях Тюменской области составляет продукция местных товаропроизводителей. По состоянию на 1 июля 2019 года она равна 48%, что на 2% выше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

"Продукция тюменских товаропроизводителей в настоящее время присутствует во всех крупных федеральных и региональных торговых сетях", - отмечено в сообщении.

Также продолжает развиваться фирменная торговля. В настоящее время у 35 производителей региона есть сеть магазинов фирменной торговли различных форматов. Например, ООО "Согласие" имеет 26 магазинов, АО "Мясокомбинат "Ялуторовский" – 25 магазинов и фирменных отделов, ЗАО ХК "Фонд"– восемь магазинов, ООО "Абсолют" – 96 супермаркетов и магазинов, ООО "Ясень" (ТС "Покровский") – 14 магазинов, ООО "Тюменьмолоко" (ТС "Сельский дворик") – 34 магазина, АО ПРОДО "Тюменский бройлер" – шесть магазинов и тд.

Кроме того, крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области имеют филиалы и представительства в других регионах: ООО Агрофирма "КРиММ" (г. Ноябрьск), АО "Золотые луга" (города Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск, Новосибирск, Омск, Челябинск и Екатеринбург), ООО "Ишимский мясокомбинат" (города Сургут и Ханты-Мансийск).

Также предприятия реализуют свою продукцию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе через фирменные отделы и магазины.