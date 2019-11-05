В Тюмени обновили систему поощрения муниципальными наградами

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru | Фото: https://duma.tyumen-city.ru

Положение о Благодарственном письме депутата городской думы приняли на октябрьском заседании Тюменской городской думы седьмого созыва. Документ стал заключительным в цикле изменений системы поощрений муниципальными наградами.

Новым положением установлена единая форма Благодарственного письма депутата и порядок его вручения, детально разработан шаблон бланка. Лимита на выдачу писем нет – депутаты будут лично решать, кому вручить такое письмо.

"Мы сознательно подходим к этой работе и не снизим статус Благодарственного письма депутата. Надеюсь, награда будет с уважением воспринята нашими горожанами", ─ отметил председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Благодарственное письмо депутата будут вручать горожанам за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и так далее. "Награда подчеркивает важность взаимоотношений между депутатом и конкретным жителем нашего города", ─ пояснил председатель городской думы Евгений Заболотный.

Помимо этого в городской думе были регламентированы поощрения, которые принимаются коллективным образом: Благодарность Тюменской городской думы, Почетная грамота, занесение в Книгу почета города, нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" и присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени", которое является высшей оценкой вклада жителей в развитие города.

Напомним, основным изменением в системе поощрений стало введение новой награды – нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью". Его депутаты утвердили на сентябрьском заседании думы. Знак стал вторым по значимости после звания "Почетный гражданин города Тюмени". Его будут вручать за особые и весомые заслуги перед городом. Представить человека к награде сможет каждый депутат гордумы, но не более чем один раз за созыв.

"Мы начинали с того, что список награждаемых, например, Почетной грамотой, был большой ─ 20-30 человек, теперь их стало значительно меньше. Это говорит о том, что каждую из представленных к награждению кандидатур мы будем скрупулезно рассматривать", ─ подчеркнул председатель думы Евгений Заболотный.

Татьяна Тихонова