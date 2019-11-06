Тюменская область вышла в лидеры в УФО по росту реальных доходов населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-августе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) составил 102,7%, и превысил значения показателя других регионов Уральского федерального округа.

Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

По объему производства молока в хозяйствах всех категорий и яиц на душу населения также лидирует Тюменская область (без учета автономных округов) - 284,9 кг 782 штуки соответственно.

Наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (109,1 кг).

Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1 тыс. человек среди регионов Уральского федерального округа отмечено в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) - 519,8 кв. м общей площади, в том числе индивидуальными застройщиками -235,8 кв. м.

На потребительском рынке наибольшее значение оборота розничной торговли на душу населения за январь-сентябрь 2019 года зафиксировано в Свердловской области (200,8 тыс. рублей). По обороту общественного питания на душу населения (20,5 тыс. рублей) и объему платных услуг на душу населения (73,7 тыс. рублей) лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.