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Александр Моор: голосование на сайте советникгубернатора.рф продолжается

Губернатор, 14:34 06 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 1 тыс. 500 человек приняли участие в опросе, размещенном на сайте советникгубернатора.рф. Глава региона Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram напомнил, что обсуждение продлится до 20 ноября.

"Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более 1,5 тысяч человек, большая часть которых - молодые родители и те, кто планирует ими стать. Искренне благодарю всех за участие в проекте. Я приглашаю активных тюменцев приобщиться к этому большому сообществу советников", - говорится в видеообращении главы области.

Напомним, сайт советникгубернатора.рф - это платформа онлайн-опросов. Проект стартовал 1 ноября. Процесс регистрации на сайте займет несколько минут, потребуется лишь адрес электронной почты, здесь же размещена анкета пользователя, в которой необходимо указать место жительства и контактные данные. Созданный аккаунт дает возможность принять участие в проектах на этой платформе.

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# Александр Моор , соцсети

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