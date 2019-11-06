Компания "Дамате" увеличила производство молока

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

На 14% нарастила компания "Дамате" объемы производства молока-сырья на животноводческом комплексе в Тюменской области в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает предприятие.

За три месяца комплекс, расположенный в Голышмановском районе Тюменской области, произвел более 11 тыс. тонн молока-сырья высшего сорта. Комплекс продолжает планомерно увеличивать объемы производства, подтверждая позицию самой большой молочной фермы в Сибири.

Рост объемов связан с плановым увеличением общего поголовья до 9,4 тыс. голов на конец III квартала 2019 года и повышением продуктивности животных: средний надой на голову составил 33 литра в сутки, что на 7% выше, чем в 2018 году.

Продуктивность увеличилась за счет оптимизации рационов, контролю за потреблением животными сухого вещества и изменению структуры дойного стада в сторону увеличения животных со второй и третьей лактацией. Позитивной динамике также способствовало эффективное сотрудничество с компанией Cogent (официальный представитель ST Genetics в России), направленное на максимальное использование генетического потенциала животных за счет геномной оценки и индивидуального подбора семени быков.

Напомним, что осенью 2018 года группа компаний "Дамате" приняла решение о расширении животноводческого комплекса в Тюменской области. В результате реализации проекта поголовье будет увеличено с 4,6 тыс. до 6 тыс. голов дойного стада, валовый объем производства молока составит 150 тонн в сутки, или 55 тыс. тонн в год. Параллельно холдинг осуществляет завоз скота на фермы, что позволит существенно сократить сроки выхода комплекса на проектную мощность. Строительство третьей очереди и поставки идут в соответствии с графиком.