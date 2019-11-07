Модернизацию российских вертолетов обсудили в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Путь к успешной эксплуатации российских вертолетов лежит через их модернизацию, заявил член президиума Ассоциации вертолетной индустрии Олег Худоленко на XII Вертолетном форуме. Двухдневный форум стартовал в Тюмени 7 ноября.

Заместитель генерального директора по научно-техническому прогрессу, качеству и безопасности АО "Научно-производственная компания "ПАНХ" Олег Худоленко модерировал работу секции "Модернизация эксплуатируемых вертолетов – путь к повышению эффективности вертолетных операторов". В докладе эксперт отметил, что после развала СССР разрушилась система управления авиационной промышленностью и гражданской авиацией, что привело к кризису в регулировании отрасли. Необходим единый регулятор вертолетной индустрии, чтобы задать ориентиры гражданского развития отрасли, координировать промышленность и препятствовать возникновению монополизации.

Олег Худоленко сообщил, что к ноябрю 2019 года в России эксплуатируется около 1 тыс. 100 вертолетов. Из них более 900 – вертолеты российского производства и 175 – зарубежного.

"Сегодняшние вертолеты российского производства востребованы заказчиком. Поэтому путь к успешной эксплуатации этих вертолетов лежит через модернизацию", – убежден Олег Худоленко.

Одним из главных докладов секции стала презентация руководителя управления развития сервиса модернизации холдинга "Вертолеты России" Владимира Донченко. Он представил коллегам опыт взаимодействия предприятий холдинга с разработчиками модификаций авиационной техники. Спикер подробно остановился на решении вопросов сертификации, освидетельствования разработок, создания бюллетеней, открытия конструкторского бюро, аудита проекта и другое. Он высказал убеждение: вертолетный рынок должен быть диверсифицирован на базе основных мощных эксплуатантов.

"Холдинг "Вертолеты России", разработчики и изготовители заинтересованы в том, чтобы этот рынок был максимально прозрачным, чтобы модернизация осуществлялась разработчиком там, где это действительно нужно. Потому что разработка модификации для предприятия – это сложная задача", – отметил Владимир Донченко.

В ноябре 2018 года "Вертолеты России" запустили пилотный проект по созданию разработчика модификаций в рамках холдинга на базе новосибирского ремонтного завода. Со стандартами организации работы можно ознакомиться по запросу к холдингу. Первыми это сделали специалисты компании "ЮТэйр".

Руководитель реализации комплексных проектов АО "Вертолетная сервисная компания" Сергей Артемьев презентовал услуги компании по поддержанию послепродажного обеспечения для гражданской вертолетной техники. "Мы просим максимального участия эксплуатантов: чтобы иметь корректную базу запросов, нужно иметь базу знаний", – подчеркнул спикер.

Представители вертолетной индустрии обсудили федеральные авиационные правила "Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21" (ФАП-21). Новые ФАП-21 вступают в силу в декабре 2019 года. Над правилами работали специалисты Росавиации и Авиарегистра России при активной поддержке со стороны авиационной коллегии при правительстве РФ, аппарата правительства страны, руководства Минпромторга, Минобороны, Минэкономразвития России, ведущих организаций авиапрома, научно-исследовательских институтов и экспертов отрасли.

Профессор Московского государственного технического университета гражданской авиации Игорь Кирпичев в своем докладе обратил внимание коллег на новые нормы к аттестации и сертификации авиатехники, регламентируемые ФАП-21. Начальник отдела технических норм и требований Минтранса России Антон Никифоров пояснил, что ФАП-21 приравнивает аттестат к сертификату и остановился на других нюансах ФАП-21, которыми заинтересовались слушатели.

На дискуссионной площадке говорили и о ремоторизации вертолета Ми-2, что поможет возрождению модели. Наработки представил заместитель главного инженера АО "Борисфен" Алексей Саушкин, а также его украинский коллега. Разработчики Ми-8 детально рассказали коллегам, как сегодня модернизируется модель самого популярного вертолета.

Доклады заслушал приглашенный эксперт вертолетного форума – начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Федерального агентства воздушного транспорта России Валерий Кудинов. Он обратил внимание разработчиков и изготовителей, что нужно отвечать спросу эксплуатантов индустрии, прислушиваться к запросам заказчиков в модернизации вертолетов.

В завершении встречи представители АО "ОДК-Климов" рассказали о совместной работе с компанией "ЮТэйр-инжиниринг". В 2018 году компании организовали Центр модульного ремонта. Организация Центра позволила сократить сроки восстановления двигателей до 10 дней. Это значительно экономит финансы. В 2019 году "ОДК-Климов" и "ЮТэйр-инжиниринг" подписали дистрибьюторское соглашение, согласно которому "ЮТэйр" предоставляет услуги ремонта сторонним организациям. Производительность Центра сегодня достигла до 20 двигателей в год. В 2020-2021 годах компании-партнеры планируют расширить технологии восстановления двигателей. Далее первый день вертолетного форума продолжился экскурсией на АО "ЮТэйр-Инжиниринг".

8 ноября участники форума встретятся в тюменском технопарке. С 10 часов гости Тюмени смогут ознакомиться с выставочной экспозицией. В 11 часов стартует пленарное заседание "Деятельность компании-оператора как "зеркало" вертолетной индустрии". Модератором встречи выступит генеральный директор ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" Андрей Мартиросов. Спикерами заявлены помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ Олег Сторчевой и другие.

Ирина Ромашкина