Переход Тюменской области на цифровое ТВ получил высокую оценку кабинета министров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кампания по переходу на цифровое вещание в Тюменской области прошла на "отлично". Такую оценку работе региональных властей дал на заседании федерального правительства министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"Я хотел бы особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область", - отметил он, обратившись к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поощрить, отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами и благодарностями.

Напомним, Тюменская область перешла на цифровое вещание 15 апреля. Для наиболее эффективной работы по поручению губернатора Александра Моора работал специальный штаб, его возглавил вице-губернатор Сергей Сарычев. В оперативном режиме члены штаба координировали работу в муниципалитетах, анализировали вопросы, поступающую на горячую линию. Во время подготовительного периода представители органов местного самоуправления, главы поселений, добровольцы обошли все домохозяйства, выясняя, нужна ли людям помощь. Всем, кто не смог самостоятельно настроить цифровое телевидение, помогли волонтеры. Оказана адресная социальная поддержка на приобретение оборудования ветеранам, одиноким пенсионерам и другим льготным категориям граждан.

"Мы получили совершенно иное качество телерадиовещания в регионе. Этот рывок в развитии телерадиовещания особенно важен для сельских районов, где до перехода на цифру люди могли смотреть лишь три-четыре канала. Думаю, земляки уже оценили по достоинству преимущества цифрового телевидения", - сказал вице-губернатор Сергей Сарычев.

Особое внимание было уделено информированию граждан об отключении аналогового вещания и получению необходимой помощи для перехода на цифру. В Тюменской области подготовили и провели серию кампаний не только в СМИ, но и в социальных сетях - работу курировал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Переход на цифровое вещание - самый большой цифровой проект в мире, уверен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Отключение аналога – это важная часть работы по созданию цифровой экономики.

В рамках кампании по отключению аналога помощь людям оказывали 70 тыс. волонтеров, 30 тыс. социальных работников и почти 50 тыс. работников "Почты России".

"Это действительно была большая этапная программа развития страны, которая касается каждого домохозяйства, каждого гражданина, причем по мере развития технологий она менялась. Я помню первые разговоры, которые были лет 12–13 назад, на эту тему. Тогда задача казалась абсолютно неразрешимой, но технологии изменили ситуацию. Присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался", - подчеркнул Медведев.