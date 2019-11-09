Тюменская область вышла на новый уровень господдержки IT-сектора экономики

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Более 120 IT-компаний насчитывается в Тюменской области в 2019 году. Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

В кулуарах XVI форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, который состоялся в Омске 6 и 7 ноября, Мария Рудзевич поделилась с зарубежными коллегами опытом государственной поддержки IT-сектора региональной экономики.

В 2019 году количество IT-компаний, зарегистрированных в Тюменской области, достигло 125. В 2016 году в регионе действовали 49 таких компаний.

Значительный рост количества тюменских IT-компаний стал возможен благодаря комплексной господдержке, включающей льготный порядок налогообложения, инфраструктурную и финансовую поддержку, предоставление субсидий для приобретения серверного оборудования и дорогостоящих компьютеров, содействие в реализации и продвижении продукции, а также кадровое обеспечение. В 2018 году на ИТ-специальности в региональные вузы поступило 1,4 тыс. человек.

"Сегодня можно сказать, что мы уже вышли на новый уровень государственной поддержки IT-сектора региональной экономики. Мы стимулируем спрос на продукцию IT-компаний, ее практическое внедрение. В Казахстане же господдерджка пока направлена непосредственно на рост IT-предприятий. Поэтому наш опыт показался казахстанским коллегам очень интересным", - рассказала Мария Рудзевич.

По мнению директора областного департамента информатизации, процессы цифровизации в экономике и социальной сфере идут в России и Казахстане по схожим стратегическим сценариям. Это способствует дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне.

Евгений Бабенко