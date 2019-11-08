Александр Моор вручил переходящее знамя губернатора исетским аграриям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Исетский район достиг наивысших показателей в Тюменской области в отраслях сельского хозяйства в 2019 году. За трудовые победы муниципалитет удостоился переходящего знамени губернатора.

Александр Моор вручил его на торжественном мероприятии главе района Николаю Теньковскому. Кроме того, Исетский муниципальный район занял I место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне. За эту победу району присуждена денежная премия в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Заводоуковский городской округ, третьим в соревновании стал Тюменский район, ему присуждена денежная выплата в 700 тысяч рублей.

Во второй сельскохозяйственной зоне победу празднует Ялуторовский район. Серебро и бронза в копилке Голышмановского городского округа и Юргинского района. В третьей сельскохозяйственной зоне за отличные результаты в соревновании награждены Вагайский, Армизонский и Аромашевский районы, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Также награды получили сельскохозяйственные предприятия региона, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства – всего порядка 120 награжденных почти в 60 номинациях.

Поздравляя аграриев Тюменской области с успешным завершением сельскохозяйственного года, Александр Моор подчеркнул, что у региона отличные результаты по многим показателям. Тюменская область первая в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, овощеводы вышли на первое место в России по урожайности с показателем 490 центнеров с гектара. Производители картофеля сохраняют лидерские позиции. Валовой сбор "второго хлеба" – почти 260 тысяч тонн. По этому показателю область находится на первом месте среди регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

По итогам 2019 года животноводы сельскохозяйственных предприятий планируют надоить 7000 кг молока на одну фуражную корову в целом по региону. Растут показатели в области рыбоводства. По итогам девяти месяцев текущего года на территории Тюменской области рыбоводами выращено 2 тысячи тонны рыбы. План по производству товарной рыбы уже выполнен на 164 процента.

"Рост производства сырья влечет за собой увеличение объемов его переработки. Уже несколько лет мы за счет собственного производства практически полностью удовлетворяем потребность жителей области в основных продуктах питания. И не останавливаемся на достигнутом. В области продолжают открываться новые производства, развиваются направления переработки", – отметил Александр Моор.

За 8 месяцев 2019 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области вырос на 43 процента, чем в соответствующем периоде прошлого года.

"Мы планируем увеличить этот показатель в два раза. В рамках национального проекта разработан и утвержден региональный проект "Экспорт продукции АПК Тюменской области". Его цель – достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 28 миллионов долларов США", – подчеркнул губернатор.

Чтобы сохранить набранные темпы роста, по мнению Александра Моора , необходимо повышать предпринимательскую активность на селе, сельскую занятость, рост доходов сельских жителей. В 2020 году регион начнет реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Программа рассчитана до 2025 года и охватывает широкий спектр вопросов, от социального обеспечения, медицинской помощи, образования, до жилищного строительства и благоустройства сельских территорий.